Моуринью об изменениях в футболе: «Тренер, который был основной фигурой в клубе, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от людей, которые чаще всего не готовы»

Жозе Моуринью высказался об изменениях в современном футболе.

– Сейчас много говорят об эволюции футбола. Как вы считаете, в чем он действительно эволюционировал, а в чем остался неизменным?

– Остался неизменным? Тот, кто забивает на один гол больше или пропускает на один меньше, выигрывает.

Эволюционировал, говорите? Тренер, который до недавнего времени был основной фигурой в структуре клуба, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от структур и людей, которые чаще всего не готовы.

Игра, тренерский стиль, анализ – произошло много изменений на всех уровнях, – сказал главный тренер «Фенербахче ».

Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»