Моуринью об изменениях в футболе: «Тренер, который был основной фигурой в клубе, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от людей, которые чаще всего не готовы»
Жозе Моуринью высказался об изменениях в современном футболе.
– Сейчас много говорят об эволюции футбола. Как вы считаете, в чем он действительно эволюционировал, а в чем остался неизменным?
– Остался неизменным? Тот, кто забивает на один гол больше или пропускает на один меньше, выигрывает.
Эволюционировал, говорите? Тренер, который до недавнего времени был основной фигурой в структуре клуба, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от структур и людей, которые чаще всего не готовы.
Игра, тренерский стиль, анализ – произошло много изменений на всех уровнях, – сказал главный тренер «Фенербахче».
Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем