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«Барса» подала заявку на регистрацию Ольмо и Пау Виктора в Федерацию футбола Испании

«Барселона» опубликовала заявление по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Барселона» сообщает, что подала заявку на получение новой регистрации для игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора в Федерацию футбола Испании (RFEF).

Клуб также хотел бы опровергнуть, что он запрашивал или получал какой-либо мораторий от какого-либо руководящего органа в связи с регистрацией этих игроков», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее суд отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Пау Виктора. Сообщалось, что каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Как отмечает Mundo Deportivo, у клуба есть время сегодня до 23:59 по местному времени на урегулирование ситуации по обоим игрокам, которые зарегистрированы в Ла Лиге до конца 2024 года.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Барселоны»
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
logoПау Виктор
logoБарселона
logoДани Ольмо
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