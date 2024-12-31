«Барса» подала заявку на регистрацию Ольмо и Пау Виктора в Федерацию футбола Испании

«Барселона» опубликовала заявление по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Барселона » сообщает, что подала заявку на получение новой регистрации для игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора в Федерацию футбола Испании (RFEF).

Клуб также хотел бы опровергнуть, что он запрашивал или получал какой-либо мораторий от какого-либо руководящего органа в связи с регистрацией этих игроков», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее суд отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Пау Виктора . Сообщалось, что каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Как отмечает Mundo Deportivo, у клуба есть время сегодня до 23:59 по местному времени на урегулирование ситуации по обоим игрокам, которые зарегистрированы в Ла Лиге до конца 2024 года.