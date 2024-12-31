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Агент Ольмо о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «Дани решил остаться в клубе. Мы не рассматриваем другие варианты»

Агент Дани Ольмо опроверг возможный уход хавбека из «Барселоны».

Напомним, «Барселона» по-прежнему не включила Ольмо в заявку в Ла Лиге на вторую половину сезона – суд дважды отказал каталонцам в его регистрации. С 1 января испанец сможет покинуть клуб свободным агентом, если его не смогут зарегистрировать.

Сообщалось, что Ольмо интересен «Манчестер Сити», «МЮ» и «Арсеналу».

«Могу сказать, что Дани принял решение остаться в «Барселоне». Мы не рассматриваем никакие другие варианты или клубы.

 Дани Ольмо хочет играть за «Барсу», его желание совершенно очевидно», – сказал Анди Бара.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Give Me Sport
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