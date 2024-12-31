Агент Ольмо о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «Дани решил остаться в клубе. Мы не рассматриваем другие варианты»
Агент Дани Ольмо опроверг возможный уход хавбека из «Барселоны».
Напомним, «Барселона» по-прежнему не включила Ольмо в заявку в Ла Лиге на вторую половину сезона – суд дважды отказал каталонцам в его регистрации. С 1 января испанец сможет покинуть клуб свободным агентом, если его не смогут зарегистрировать.
Сообщалось, что Ольмо интересен «Манчестер Сити», «МЮ» и «Арсеналу».
«Могу сказать, что Дани принял решение остаться в «Барселоне». Мы не рассматриваем никакие другие варианты или клубы.
Дани Ольмо хочет играть за «Барсу», его желание совершенно очевидно», – сказал Анди Бара.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Give Me Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем