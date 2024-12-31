«Барса» сохраняет оптимизм по поводу регистрации Ольмо. Суд дважды отказал клубу (El Chiringuito)

«Барселона» сохраняет оптимизм по поводу регистрации Дани Ольмо.

Напомним, суд дважды отказал каталонскому клубу в регистрации Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Сообщалось, что каталонцы смогут заявить игроков на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito, в «Барселоне» сохраняют оптимизм и спокойствие. Отмечается, что в настоящий момент клуб решает проблемы, создаваемые Ла Лигой.

Напомним, сегодня заканчивается срок регистрации игроков на вторую часть сезона. Ольмо сможет покинуть «Барселону» бесплатно, если клуб не сможет заявить его.

Суд дважды отказал «Барсе» в регистрации Ольмо: 1 января может уйти бесплатно. У Лапорты наготове рычаги