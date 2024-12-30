Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»

Врач сборной России Михаил Вартапетов дал совет игрокам на Новый год.

– Какой дельный совет можете дать футболистам, которые хотели бы быть долгожителями в своей профессии?

– Я бы посоветовал играть до тех пор, пока будут получать удовольствие от тренировок и матчей. Быть аскетами в хорошем смысле слова, не стараться обмануть футбол, иначе он очень быстро обманет тебя.

Понимать, что только режим самоограничений и отказа от многих человеческих радостей может помочь при прочих равных условиях быть конкурентоспособным на фоне более молодых коллег. Не размениваться на дешевую популярность и соблазны, оставаться профессионалом и вне футбольного поля.

И уходить с футбольного поля, как и со сцены, вовремя. Чтобы оставить о себе добрую память, а не чувство сожаления и насмешки.

– Какой совет дали игрокам сборной на время отдыха и зимних сборов по диете?

– Честно говоря, ребята в наших советах не нуждаются, так как они профессионалы и все рационы питания давно отработаны и в сборной, и в клубах. Но я бы посоветовал за новогодним столом есть все, что по душе, невзирая на калорийность и рекомендации модных нутрициологов. Главное – без фанатизма.

Положительный эффект от чувства праздничного застолья превышает возможные, часто сильно преувеличенные страхи поборников правильного питания, – сказал врач сборной России Михаил Вартапетов .

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