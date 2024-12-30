  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»
1

Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»

Врач сборной России Михаил Вартапетов дал совет игрокам на Новый год.

– Какой дельный совет можете дать футболистам, которые хотели бы быть долгожителями в своей профессии?

– Я бы посоветовал играть до тех пор, пока будут получать удовольствие от тренировок и матчей. Быть аскетами в хорошем смысле слова, не стараться обмануть футбол, иначе он очень быстро обманет тебя.

Понимать, что только режим самоограничений и отказа от многих человеческих радостей может помочь при прочих равных условиях быть конкурентоспособным на фоне более молодых коллег. Не размениваться на дешевую популярность и соблазны, оставаться профессионалом и вне футбольного поля.

И уходить с футбольного поля, как и со сцены, вовремя. Чтобы оставить о себе добрую память, а не чувство сожаления и насмешки.

– Какой совет дали игрокам сборной на время отдыха и зимних сборов по диете?

– Честно говоря, ребята в наших советах не нуждаются, так как они профессионалы и все рационы питания давно отработаны и в сборной, и в клубах. Но я бы посоветовал за новогодним столом есть все, что по душе, невзирая на калорийность и рекомендации модных нутрициологов. Главное – без фанатизма.

Положительный эффект от чувства праздничного застолья превышает возможные, часто сильно преувеличенные страхи поборников правильного питания, – сказал врач сборной России Михаил Вартапетов.

Николай Комличенко: «Главное на новогоднем столе: салат оливье, мандарины, утка и 50 грамм»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bobsoccer
Михаил Вартапетов
Питание
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
еда
logoЗдоровье
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комличенко о ценах на продукты в магазинах: «Это пипец. Меня они пугают и шокируют. Все говорят, что очень дорого стало. Стереотип, что футболисты на цену не смотрят, уже как бы устарел»
17318 декабря, 05:40
«В России намного лучше рестораны – и еда, и обслуживание. В Америке кухня какая? Бургеры, кола и все такое». Воспитанник «Рубина» Зильберман о России и США
12810 декабря, 12:10
Ороз о жизни в России на 30 тысяч рублей: «Мне бы хватило. Сам хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее»
179 декабря, 11:45
Рекомендуем
Главные новости
Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
98 минут назад
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
330 минут назад
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
3735 минут назад
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
52 минуты назадСпецпроект
Салах на вопрос о «Золотом мяче»: «Думаю только о том, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ. Хочу быть частью этого»
17сегодня, 08:39
Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»
61сегодня, 08:33
Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн
50сегодня, 08:25
Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»
40сегодня, 08:14
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
490сегодня, 07:56
Президент «Атлетико»: «Гризманн входит в топ-5 лучших игроков Европы. Для нас он источник гордости»
4сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
517 минут назад
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
228 минут назад
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
340 минут назад
Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
42 минуты назадФэнтези
Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»
551 минуту назад
Постекоглу о том, что Дрэгушин играл с «Вулвс» с травмой: «Если бы Раду не сыграл, не знаю, кто мог бы. У нас нет выбора, если только я не выпущу еще одного 17-летнего игрока»
253 минуты назад
Раньери об 1:1 с «Миланом»: «Яркий матч, команды играли на победу. На то, что с нами сделали в 1-м тайме, «Рома» ответила во втором»
сегодня, 08:50
Ребров о «Спартаке»: «Год получился неровным. Весна была провальная, но в концовке команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места!»
5сегодня, 07:35
Холанд о «Ман Сити»: «Взлеты и падения, но всегда вместе. Будем и дальше стараться в 2025-м»
1сегодня, 07:19
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
4сегодня, 07:00
Рекомендуем