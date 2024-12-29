Николай Комличенко: «Главное на новогоднем столе: салат оливье, мандарины, утка и 50 грамм»

Николай Комличенко высказался о новогоднем столе.

«Самое главное на новогоднем столе — это салат оливье, мандарины, утка и 50 грамм», – заявил форвард «Ростова».

Напомним, на зимнюю паузу «Ростов» ушел на 7-м месте в таблице Мир РПЛ, команда Карпина набрала 26 очков.