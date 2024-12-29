Николай Комличенко: «Главное на новогоднем столе: салат оливье, мандарины, утка и 50 грамм»
Николай Комличенко высказался о новогоднем столе.
«Самое главное на новогоднем столе — это салат оливье, мандарины, утка и 50 грамм», – заявил форвард «Ростова».
Напомним, на зимнюю паузу «Ростов» ушел на 7-м месте в таблице Мир РПЛ, команда Карпина набрала 26 очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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