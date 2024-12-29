Гвардиола о 2:0: «Лестер» был намного лучше во 2-м тайме, «Сити» не хватает сил на все 90 минут. Мы не испытываем удовольствия, только облегчение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Лестером».

«Горожане» выиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 2:0.

«Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму.

Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В [сегодняшнем матче] было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.

Мы не испытываем удовольствия [от этой победы], только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший», – сказал Гвардиола .