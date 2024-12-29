Гвардиола о 2:0: «Лестер» был намного лучше во 2-м тайме, «Сити» не хватает сил на все 90 минут. Мы не испытываем удовольствия, только облегчение»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Лестером».
«Горожане» выиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 2:0.
«Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму.
Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В [сегодняшнем матче] было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.
Мы не испытываем удовольствия [от этой победы], только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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