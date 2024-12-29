Гвардиола проводит 500-й матч во главе «Ман Сити». Тренер выиграл 18 трофеев за 8 лет в клубе
Пеп Гвардиола проводит 500-й матч во главе «Манчестер Сити».
Сегодня «горожане» играют с «Лестером» в 19-м туре Премьер-лиги. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Этот матч позволил испанцу стать первым с 2013 года тренером, который возглавлял один клуб АПЛ 500 раз во всех турнирах. Тогда Дэвид Мойес достиг этого показателя с «Эвертоном».
Гвардиола работает с «Ман Сити» с 2016 года. Он завоевал 18 трофеев с командой, включая 6 побед в АПЛ и выигранную Лигу чемпионов-2022/23.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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