Гвардиола проводит 500-й матч во главе «Ман Сити». Тренер выиграл 18 трофеев за 8 лет в клубе

Пеп Гвардиола проводит 500-й матч во главе «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» играют с «Лестером » в 19-м туре Премьер-лиги. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Этот матч позволил испанцу стать первым с 2013 года тренером, который возглавлял один клуб АПЛ 500 раз во всех турнирах. Тогда Дэвид Мойес достиг этого показателя с «Эвертоном ».

Гвардиола работает с «Ман Сити» с 2016 года. Он завоевал 18 трофеев с командой, включая 6 побед в АПЛ и выигранную Лигу чемпионов-2022/23.