Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию. Иногда ты ожидаешь, что все разрешится проще, но в итоге требуется больше времени»

Пеп Гвардиола высказался о кризисе, с которым столкнулся «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь 1 из 13 последних матчей и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 28 очков после 18 туров.

«Иногда ты ожидаешь, что все разрешится раньше или проще, но в итоге требуется больше времени, и я не сдамся. Я хочу быть здесь, я хочу [исправить ситуацию]. Теперь мы отправимся на матч с «Лестером », где будет непросто. Мы постараемся провести хорошую игру, и игроки будут готовы.

Я вижу команду, ее дух, то, как игроки тренируются, насколько они сосредоточены. Конечно, я хочу, чтобы они [вернулись на победный путь] – все этого хотят. Я не хочу разочаровывать клуб и людей, которые его любят, но пока что мы даем им такие результаты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».