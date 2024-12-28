Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию. Иногда ты ожидаешь, что все разрешится проще, но в итоге требуется больше времени»
Пеп Гвардиола высказался о кризисе, с которым столкнулся «Манчестер Сити».
«Горожане» выиграли лишь 1 из 13 последних матчей и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.
«Иногда ты ожидаешь, что все разрешится раньше или проще, но в итоге требуется больше времени, и я не сдамся. Я хочу быть здесь, я хочу [исправить ситуацию]. Теперь мы отправимся на матч с «Лестером», где будет непросто. Мы постараемся провести хорошую игру, и игроки будут готовы.
Я вижу команду, ее дух, то, как игроки тренируются, насколько они сосредоточены. Конечно, я хочу, чтобы они [вернулись на победный путь] – все этого хотят. Я не хочу разочаровывать клуб и людей, которые его любят, но пока что мы даем им такие результаты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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