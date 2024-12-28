Постекоглу стал главным фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Лопетеги – второй, Гвардиола – в топ-4
Энджа Постекоглу могут уволить из «Тоттенхэма» в ближайшее время, считают букмекеры.
Тренер «шпор» стал главным фаворитом у британских букмекеров по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 2.25.
В шести последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» потерпел четыре поражения, сыграл вничью и лишь однажды выиграл. После 18 туров «шпоры» находятся на 12-й строчке в таблице.
Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2.25;
Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 4.00;
Шон Дайч («Эвертон») – 5.50;
Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 8.00;
Руд ван Нистелрой («Лестер») – 15.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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