Постекоглу стал главным фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Лопетеги – второй, Гвардиола – в топ-4

Энджа Постекоглу могут уволить из «Тоттенхэма» в ближайшее время, считают букмекеры.

Тренер «шпор» стал главным фаворитом у британских букмекеров по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 2.25.

В шести последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» потерпел четыре поражения, сыграл вничью и лишь однажды выиграл. После 18 туров «шпоры» находятся на 12-й строчке в таблице.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2.25; Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 4.00; Шон Дайч («Эвертон») – 5.50; Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 8.00; Руд ван Нистелрой («Лестер») – 15.00.

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