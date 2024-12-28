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Постекоглу стал главным фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Лопетеги – второй, Гвардиола – в топ-4

Энджа Постекоглу могут уволить из «Тоттенхэма» в ближайшее время, считают букмекеры.

Тренер «шпор» стал главным фаворитом у британских букмекеров по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 2.25.

В шести последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» потерпел четыре поражения, сыграл вничью и лишь однажды выиграл. После 18 туров «шпоры» находятся на 12-й строчке в таблице.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

  1. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2.25;

  2. Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 4.00;

  3. Шон Дайч («Эвертон») – 5.50;

  4. Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 8.00;

  5. Руд ван Нистелрой («Лестер») – 15.00.

Ставочная вики Спортса

Бомбардиры в топ-лигах: сравниваем предстартовые прогнозы аналитиков с фактами. Кто удивил?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoПеп Гвардиола
logoЛестер
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
logoЭндж Постекоглу
Зарубежный беттинг
logoТоттенхэм
logoРуд ван Нистелрой
logoХулен Лопетеги
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoШон Дайч
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