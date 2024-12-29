«Сити» сыграл на ноль во 2-й раз за 14 последних игр. У «горожан» 28 пропущенных с конца октября
«Манчестер Сити» одержал сухую победу на «Лестером».
«Горожане» обыграли «лис» со счетом 2:0 в 19-м туре АПЛ.
«Ман Сити» сумел не пропустить лишь во 2-м из 14 последних матчей во всех турнирах. На этом отрезке (начиная с 30 октября) команде Пепа Гвардиолы забили суммарно 28 мячей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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