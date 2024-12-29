«Сити» сыграл на ноль во 2-й раз за 14 последних игр. У «горожан» 28 пропущенных с конца октября

«Манчестер Сити» одержал сухую победу на «Лестером».

«Горожане» обыграли «лис» со счетом 2:0 в 19-м туре АПЛ .

«Ман Сити» сумел не пропустить лишь во 2-м из 14 последних матчей во всех турнирах. На этом отрезке (начиная с 30 октября) команде Пепа Гвардиолы забили суммарно 28 мячей.