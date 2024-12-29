Дмитрий Ананко: «Спартак» обречен выигрывать, потому что у него богатая история. Желаю клубу продолжить победные традиции прошлого»

Дмитрий Ананко считает, что «Спартак» обречен на победы.

– Современный «Спартак» способен повторить историю 90-х?

– От всей души желаю «Спартаку» не просто вернуться на трон, а закрепиться и продолжать те традиции, которые заложили предыдущие поколения. А болельщикам хочу пожелать терпения, они самые преданные и лучшие.

– Кто-то из ветеранов говорил, что «Спартак» не тот клуб, в котором тренер должен учиться. Сюда должен приходить человек, который готов делать команду чемпионом.

– А «Спартак» обречен выигрывать, потому что у него есть богатая история с победными традициями! Это было до нас, и, слава богу, мы эту историю продолжили писать.

Конечно, в «Спартаке» высочайшее давление оказывается, важна психология. Нам посчастливилось играть в Лиге чемпионов против «Реала», «Баварии», «Интера» и других команд, которые, по сути, были сборными мира. Мы очень много матчей в Европе вытаскивали на морально-волевых качествах.

Вспоминаю сейчас те игры, понимаю, что у нас не было зажатости и страха, наоборот, было кайфом попробовать себя на таком уровне, посмотреть, на что мы способны. Мы выстраивали нашу игру отталкиваясь в первую очередь от себя. И это все шло от Олега Ивановича. Как мне кажется, он подбирал нас не только по футбольным качествам, но и по духу. Порой играть приходилось с травмами, и в нашей команде я был не единственным, кто свое здоровье отодвигал на второй план ради ромбика на груди. А вера болельщиков окрыляла нас, – сказал экс-игрок «Спартака».