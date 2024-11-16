Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 

Дмитрий Ананко надеется, что в Мир РПЛ будет новый чемпион.

«Думаю, в нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Мы видим, что некоторые клубы могут составить конкуренцию «Зениту». Это хорошо.

Я надеюсь, что чемпион в РПЛ в этом сезоне сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита » нет. Все в руках, ногах и головах футболистов», — сказал бывший футболист «Спартака».

После 15 туров «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара » на одно очко.