Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца»
Дмитрий Ананко надеется, что в Мир РПЛ будет новый чемпион.
«Думаю, в нынешнем сезоне РПЛ интрига будет сохраняться до конца. Мы видим, что некоторые клубы могут составить конкуренцию «Зениту». Это хорошо.
Я надеюсь, что чемпион в РПЛ в этом сезоне сменится. Ничего сверхъестественного у «Зенита» нет. Все в руках, ногах и головах футболистов», — сказал бывший футболист «Спартака».
После 15 туров «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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