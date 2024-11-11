Мостовой, Жирков, Ананко, Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Харисова снялись в костюмах времен Черенкова перед матчем легенд «Спартака» и «Динамо»
РФС показала фото бывших футболистов в образах времен карьеры Федора Черенкова.
Ранее сообщалось, что легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Федора Черенкова 13 ноября.
Сегодня Российский футбольный союз представил фотографии Александра Мостового, Дмитрия Ананко, Юрия Жиркова, Игоря Колыванова и ведущей «Матч ТВ» Камили Харисовой в костюмах времен карьеры Федора Черенкова.
Фото: t.me/rfsruofficial/13412
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал РФС
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