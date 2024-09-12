Градиленко о матче звезд «Спартака»: «Приглашают тех, кто отношения к клубу не имеет, где Черчесов, Хлестов, Шмаров? Ребята из атлетики, какие-то комики, дети. Звали ли Федуна, который и построил стадион?»

Дмитрий Градиленко раскритиковал организаторов матча звезд «Спартака».

Игра, приуроченная к 10-летию «Лукойл Арены », прошла 11 сентября. Команда под руководством Олега Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2, с их составами можно ознакомиться здесь .

«Ровно 10 лет назад я участвовал в матче открытия стадиона. Тоже играли «красные» против «белых». И на поле были те, кто играл за «Спартак». Но времена изменились и организаторы (я не знаю, какая «фирма») приглашают людей, которые никакого отношения к «Спартаку» не имеют!

Люди известные, спора нет, но не футболисты. Ковальчук – нет вопросов. Но ребята из легкой атлетики, какие-то комики, девочки, дети и так далее… Вы что, ау, come on, с ума сошли?

Где Черчесов, где Хлестов , где Шмаров , где Кечинов , Никифоров , Карпин , Онопко , Ледяхов , Пятницкий , Евсеев , Павленко , Ширко , Джубанов , Радченко , Мамедов , Ананко , Бушманов , Коновалов , Головской и так далее... Где?

Если хотите, чтобы ветераны не играли, так пусть бы просто прошли вокруг поля перед матчем, диктор объявил бы фамилию и имя, получили море оваций от переполненных трибун и пошли «за стол», пообщались и так далее. Это было бы круто!

И интересно, был ли приглашен Леонид Арнольдович Федун, который и построил стадион и которому низкий поклон за это!» – написал бывший игрок «Спартака » в инстаграме.