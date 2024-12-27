Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
Ранее бывший тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Смешно, когда такие тренеры как Абаскаль говорят что-то о своем багаже. Полный бред.
«Спартаку» повезло, что они смогли избавиться от Абаскаля – сейчас с ним шли бы во второй восьмерке», – заявила бывший президент «Локомотива».
После 18 туров Мир РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Александр Мостовой: «Абаскалю место в Comedy Club – его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то будет польза обществу»
«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых
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