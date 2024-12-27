Алдонин об Абаскале: «Некрасиво говорить про багаж. Пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас – дело точно не в нем»

Евгений Алдонин отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее бывший тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил : «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Что касается слов Абаскаля про «Спартак», абсолютно некрасиво говорить про багаж. Учитывая небольшой срок работы в команде, так говорить некорректно.

Но этот сезон для «Спартака» не был идеальным. Концовка первой части была яркой, поэтому все заговорили о «Спартаке». Но мы помним летний период, который был не впечатляющим по результатам и игре.

Мне кажется, что Абаскаль сейчас просто пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Он просто решил напомнить о себе.

Конечно, в команде есть футболисты, которые пришли при Абаскале. Но большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас. На это влияет много разных факторов. Точно дело не в Абаскале», – сказал экс-игрок сборной России.

Радимов про Абаскаля: «Скучает по России. Бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. А «Спартак» опоздал на год с увольнением мастера»