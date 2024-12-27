Алдонин об Абаскале: «Некрасиво говорить про багаж. Пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас – дело точно не в нем»
Ранее бывший тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Что касается слов Абаскаля про «Спартак», абсолютно некрасиво говорить про багаж. Учитывая небольшой срок работы в команде, так говорить некорректно.
Но этот сезон для «Спартака» не был идеальным. Концовка первой части была яркой, поэтому все заговорили о «Спартаке». Но мы помним летний период, который был не впечатляющим по результатам и игре.
Мне кажется, что Абаскаль сейчас просто пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Он просто решил напомнить о себе.
Конечно, в команде есть футболисты, которые пришли при Абаскале. Но большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас. На это влияет много разных факторов. Точно дело не в Абаскале», – сказал экс-игрок сборной России.
Радимов про Абаскаля: «Скучает по России. Бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. А «Спартак» опоздал на год с увольнением мастера»
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