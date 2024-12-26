Александр Мостовой: «Абаскалю место в Comedy Club – его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то будет польза обществу»
Александр Мостовой порекомендовал Гильермо Абаскалю пойти в Comedy Club.
Гильермо Абаскаль высказался о «Спартаке», который идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
«Сильно удивлен, что слова этого человека так бурно обсуждаются. Я вообще уже и забыл, что он работал в России.
Абаскалю место в Comedy Club – это его уровень. В футболе не получается, иди людей смеши, хоть какая-то польза будет обществу.
Просто не вижу смысла его обсуждать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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