Кавазашвили о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Он не захотел понять русского духа. Из его команды никого почти и не осталось, у Станковича играют другие. Нужно быть поскромнее»

Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывание Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Бывший тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича : «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».

«Я посоветовал бы Абаскалю, чтобы он был поскромнее, чем хочет казаться. Из его команды больше половины футболистов уже не играют. У Станковича в основном составе играют абсолютно другие люди. Особую музыку создают два маленьких футболиста, которых недавно привели в «Спартак». Я, конечно же, говорю про Угальде и Барко. Угальде при Станковиче теперь забивает больше всех голов. Плюс великолепный Барко.

Уже это говорит о том, что из команды Абаскаля никого почти и не осталось. Его футболисты либо никому не нужны, либо сидят в глубоком запасе, либо уже покинули клуб. В середине поля из абаскальских футболистов уже никто не играет. В защите тоже солируют другие люди. Поэтому повторюсь, Абаскалю нужно быть поскромнее.

Этот человек не захотел понять русского духа. А это говорит о том, что он задирает свои возможности и хочет сделать из себя звезду футбола, что он все везде организовал, а остальные по его стопам просто идут. Это неправильно», – сказал бывший вратарь «Спартака ».