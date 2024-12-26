Бруну получил худшую оценку за матч с «Вулвс» – 2 из 10 от MEN, у Онана – 3. Больше 6 баллов нет ни у кого в «МЮ»
Бруну Фернандеш признан худшим в составе «Юнайтед» в игре с «Вулверхэмптоном».
В 18-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил (0:2), оставшись в меньшинстве после удаления португальца на 47-й минуте.
Manchester Evening News оценил выступление капитана команды на 2 балла из 10.
Голкипер «Юнайтед» Андре Онана, пропустивший один из голов после прямого удара с углового, получил 3 балла. На 4 балла были оценены Кобби Майну, Расмус Хейлунд и Алехандро Гарначо.
Самый высокий балл – 6 из 10 – получили Харри Магуайр, Антони, Нуссаир Мазрауи и Мануэль Угарте.
Работа главного тренера Рубена Аморима оценена на 5 баллов из 10.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
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