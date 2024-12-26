«МЮ» при Амориме пропустил 19 голов в 10 матчах. В 18 играх сезона до него было 20 пропущенных

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме пропускает почти в два раза чаще.

Манкунианцы проиграли «Вулверхэмптону » в 18-м туре АПЛ со счетом 0:2. Первый матч португальца во главе «МЮ » состоялся 24 ноября – ничья с «Ипсвичем» (1:1).

«Юнайтед» провел 10 матчей под руководством Аморима и пропустил 19 голов. В 18 играх сезона до его прихода было 20 пропущенных мячей.

Сейчас команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками.