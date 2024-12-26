Бруну удален в матче с «Вулвс». Капитан «МЮ» получил 2 желтые – на 18-й и 47-й
Бруну Фернандеш получил красную карточку в матче «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы играют с «Вулверхэмптоном» на выезде в рамках 18-го тура АПЛ (0:1, второй тайм).
Капитан гостей был удален с поля за две желтые карточки. Первую он получил на 18-й минуте за фол на Матеусе Кунье, а вторую – в самом начале второго тайма: хавбек наступил Нелсону Семеду на ногу в борьбе за мяч.
Это третья красная карточка Фернандеша в этом сезоне. Одна из них – показанная в матче с «Тоттенхэмом» 29 сентября – впоследствии была отменена.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Хэррингтоном.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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