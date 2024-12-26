Бруну удален в матче с «Вулвс». Капитан «МЮ» получил 2 желтые – на 18-й и 47-й

Бруну Фернандеш получил красную карточку в матче «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы играют с «Вулверхэмптоном » на выезде в рамках 18-го тура АПЛ (0:1, второй тайм).

Капитан гостей был удален с поля за две желтые карточки. Первую он получил на 18-й минуте за фол на Матеусе Кунье , а вторую – в самом начале второго тайма: хавбек наступил Нелсону Семеду на ногу в борьбе за мяч.

Это третья красная карточка Фернандеша в этом сезоне. Одна из них – показанная в матче с «Тоттенхэмом» 29 сентября – впоследствии была отменена.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Хэррингтоном.