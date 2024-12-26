«МЮ» пропустил после прямых ударов с угловых дважды за неделю
«Манчестер Юнайтед» пропустил после прямого удара с углового 2-й раз за неделю.
Команда Рубена Аморима играет на выезде с «Вулверхэмптоном» в 18-м туре АПЛ (0:1, второй тайм).
На 58-й минуте счет открыл Матеус Кунья: форвард хозяев прямым ударом с углового перебросил Андре Онана.
19 декабря «Юнайтед» пропустил гол от «Тоттенхэма» в аналогичной ситуации. В той игре с углового забил Сон Хын Мин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем