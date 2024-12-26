«МЮ» пропустил после прямых ударов с угловых дважды за неделю

«Манчестер Юнайтед» пропустил после прямого удара с углового 2-й раз за неделю.

Команда Рубена Аморима играет на выезде с «Вулверхэмптоном » в 18-м туре АПЛ (0:1, второй тайм). На 58-й минуте счет открыл Матеус Кунья : форвард хозяев прямым ударом с углового перебросил Андре Онана . 19 декабря «Юнайтед » пропустил гол от «Тоттенхэма» в аналогичной ситуации. В той игре с углового забил Сон Хын Мин.