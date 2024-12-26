Угарте пропустит матч с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» получил 5-ю желтую в сезоне

Мануэль Угарте получил пятую желтую карточку в сезоне АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» был наказан за затяжку времени на 54-й минуте матча с «Вулверхэмптоном» (0:1, второй тайм) в 18-м туре АПЛ.

За несколько минут до этого, на 47-й минуте игры, Бруну Фернандеш получил 2-ю желтую и «Юнайтед» остался в меньшинстве.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Хэррингтоном.

Из-за переборы карточек Угарте пропустит следующий матч Премьер-лиги. 30 декабря манкунианцы сыграют с «Ньюкаслом».