Угарте пропустит матч с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» получил 5-ю желтую в сезоне
Мануэль Угарте получил пятую желтую карточку в сезоне АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» был наказан за затяжку времени на 54-й минуте матча с «Вулверхэмптоном» (0:1, второй тайм) в 18-м туре АПЛ.
За несколько минут до этого, на 47-й минуте игры, Бруну Фернандеш получил 2-ю желтую и «Юнайтед» остался в меньшинстве.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Хэррингтоном.
Из-за переборы карточек Угарте пропустит следующий матч Премьер-лиги. 30 декабря манкунианцы сыграют с «Ньюкаслом».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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