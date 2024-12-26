Аморим о поражении от «Вулвс»: «После удаления «МЮ» было тяжело, но мы старались даже в меньшинстве. Перепробовали все, но счет стал 0:2. Двигаемся дальше»

Рубен Аморим высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Вулверхэмптона».

Манкунианцы проиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 0:2.

– Конечно, когда ты проигрываешь, когда ты не выигрываешь, это шаг назад. После удаления нам было тяжело. Мы пропустили такой же гол, как в матче с «Тоттенхэмом». Затем мы старались. Даже играя в меньшинстве, мы старались, и я думаю, что мы были близки [к положительному результату], но затем «Вулвс» забили второй гол. В концовке мы перепробовали все, но счет стал 0:2. Двигаемся дальше.

– Разочаровывает ли вас то, что вы пропустили такой же гол?

– Да, как в матче с «Тоттенхэмом». Он такой же. Я думаю, Онана не мог дотянуться до мяча.

– Как вы думаете, это фол?

– Я думаю, он не мог дотянуться до мяча. Он пытался дотянуться до мяча, а некоторые ребята даже не смотрели на мяч, но я не хочу заострять на этом внимание. Я думаю, хорошо, что мы были близки к тому, чтобы забить, даже играя вдесятером. Это хорошо, но мы проиграли, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».