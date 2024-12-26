У Бруну 3 красные за сезон. Капитан «МЮ» повторил антирекорд Видича, которого трижды удаляли в сезоне-2008/09

Бруну Фернандеш заработал три удаления в нынешнем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» играет с «Вулверхэмптоном» на выезде в рамках 18-го тура АПЛ (0:1, второй тайм).

Капитан гостей был удален с поля за две желтые карточки. Первую он получил на 18-й минуте за фол на Матеусе Кунье, а вторую – в самом начале второго тайма: хавбек наступил Нелсону Семеду на ногу в борьбе за мяч.

Португалец – первый игрок «Манчестер Юнайтед» после Немани Видича, трижды удаленный за сезон во всех турнирах. Экс-защитник «Юнайтед» трижды удалялся в сезоне-2008/09.

Фернандеш ранее получил красные карточки в матчах с «Тоттенхэмом» (0:3) в АПЛ 29 сентября и с «Порту» (3:3) в Лиге Европы 3 октября. Впоследствии «МЮ» обжаловал удаление Бруну в матче со «шпорами».

С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь .