Мостовой о словах Абаскаля про Угальде: «Лучше ему совесть найти, но это не всем дано. Есть деньги и возможности, то найти – легко. Так можно и Месси найти»

Александр Мостовой посоветовал Гильермо Абаскаль найти совесть.

Бывший главный тренер «Спартака» заявил , что нашел нападающего Манфреда Угальде для клуба.

«Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе.

Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока – легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти.

А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано», – сказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой .

Абаскаль уверен, что этот «Спартак» подготовил он. Это так?