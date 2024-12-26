Мостовой о словах Абаскаля про Угальде: «Лучше ему совесть найти, но это не всем дано. Есть деньги и возможности, то найти – легко. Так можно и Месси найти»
Александр Мостовой посоветовал Гильермо Абаскаль найти совесть.
Бывший главный тренер «Спартака» заявил, что нашел нападающего Манфреда Угальде для клуба.
«Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе.
Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока – легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти.
А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано», – сказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем