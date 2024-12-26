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  • Мостовой о словах Абаскаля про Угальде: «Лучше ему совесть найти, но это не всем дано. Есть деньги и возможности, то найти – легко. Так можно и Месси найти»
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Мостовой о словах Абаскаля про Угальде: «Лучше ему совесть найти, но это не всем дано. Есть деньги и возможности, то найти – легко. Так можно и Месси найти»

Александр Мостовой посоветовал Гильермо Абаскаль найти совесть.

Бывший главный тренер «Спартака» заявил, что нашел нападающего Манфреда Угальде для клуба.

«Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе.

Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока – легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти.

А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано», – сказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

Абаскаль уверен, что этот «Спартак» подготовил он. Это так?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМанфред Угальде
logoАлександр Мостовой
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
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