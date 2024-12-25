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  • Каррера о словах Абаскаля про багаж в «Спартаке»: «Я воспринимаю такие фразы с улыбкой. За тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича»
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Каррера о словах Абаскаля про багаж в «Спартаке»: «Я воспринимаю такие фразы с улыбкой. За тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича»

Массимо Каррера сказал, что воспринимает фразы про багаж с улыбкой.

– Абаскаль сказал, что «Спартак» хорошо играет на его багаже, и многие вспомнили вашу ситуацию с Аленичевым. Какое у вас мнение?

– Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с фразами про багаж. Я воспринимаю их с улыбкой.

Для меня за тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича, и меня тоже не волнует, – сказал бывший тренер красно-белых. 

В 2017 году московский клуб под руководством Карреры стал чемпионом России. Итальянский специалист возглавил команду в самом начале сезона-2016/17, заменив Дмитрия Аленичева

В текущем сезоне «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 3-е место в Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла. 

Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoМассимо Каррера
logoДмитрий Аленичев
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