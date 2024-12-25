Юран о словах Абаскаля про «Спартак»: «Это крик души уже какой-то. Кого и что он там собирал? Можно помидоры собирать»
Сергей Юран прокомментировал слова Гильермо Абаскаля.
Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
«Пусть смотрит на результат. Сколько времени уже прошло после Гильермо Абаскаль? Уже больше полугода. О чем мы говорим?
Когда прошел месяц или две недели, тогда да, он готовил. А тут прошло уже достаточно времени, поэтому я думаю, что это крик души уже какой-то.
Надо на результат смотреть. Я всегда говорю: «Тренеры оцениваются по результату».
Кого он там собирал, что собирал? Можно помидоры собирать», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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