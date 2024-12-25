Абаскаль об Угальде: «Мне нравятся такие игроки – типа Агуэро и Лаутаро. Руис и Жуджла отказали «Спартаку», и я нашел Манфреда, хорошо выступавшего в «Твенте»
Гильермо Абаскаль заявил, что это он нашел Манфреда Угальде для «Спартака».
22-летний форвард из Коста-Рики забил 15 мячей в 18 играх в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками.
И мне нравятся такие игроки – типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, – было невозможно.
Мы вели переговоры по Абелю Руису [из «Жироны»] и Феррану Жуджле [из «Брюгге»], но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте», – сказал бывший тренер красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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