Широков о словах Абаскаля про «Спартак»: «Багаж качественный, претендует на первое место. При нем же пришло 90% нынешнего состава»
Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
– Насколько верны слова Абаскаля или он приписывает себе то, чего нет на самом деле?
– При нем же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место. Багаж с Аленичевым был. Почему багажа Абаскаля не может быть?
– Багаж Гильермо может оказаться золотым?
– Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место.
– Вы поиграли много где, были капитаном во многих клубах. Насколько правильно говорить о том, что существует какой‑то багаж в наследство новому тренеру?
– Он всегда есть. Предыдущий тренерский штаб обязательно что‑то после себя оставляет, поэтому, конечно, багаж есть. Вопрос только в том, что это за багаж и как правильно им воспользуются.
Вряд ли у такой команды, как «Спартак», может быть плохой багаж. Может быть, носильщик до этого был не очень. По тому, что сейчас происходит, багаж-то качественный.
– Под багажом правильно ли понимать именно футболистов, а не что‑то другое?
– Это и футболисты, качество подготовки. Просто кто‑то может добавить к этому всему что‑то свое и выйти на новый уровень.
– Как вы относитесь к тем, кто критикует Абаскаля?
– Всех критикуют рано или поздно. Даже Гвардиолу сейчас критикуют. Это нормальная ситуация, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.
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