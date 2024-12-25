Широков о словах Абаскаля про «Спартак»: «Багаж качественный, претендует на первое место. При нем же пришло 90% нынешнего состава»

Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами» .

– Насколько верны слова Абаскаля или он приписывает себе то, чего нет на самом деле?

– При нем же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место. Багаж с Аленичевым был. Почему багажа Абаскаля не может быть?

– Багаж Гильермо может оказаться золотым?

– Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место.

– Вы поиграли много где, были капитаном во многих клубах. Насколько правильно говорить о том, что существует какой‑то багаж в наследство новому тренеру?

– Он всегда есть. Предыдущий тренерский штаб обязательно что‑то после себя оставляет, поэтому, конечно, багаж есть. Вопрос только в том, что это за багаж и как правильно им воспользуются.

Вряд ли у такой команды, как «Спартак», может быть плохой багаж. Может быть, носильщик до этого был не очень. По тому, что сейчас происходит, багаж-то качественный.

– Под багажом правильно ли понимать именно футболистов, а не что‑то другое?

– Это и футболисты, качество подготовки. Просто кто‑то может добавить к этому всему что‑то свое и выйти на новый уровень.

– Как вы относитесь к тем, кто критикует Абаскаля?

– Всех критикуют рано или поздно. Даже Гвардиолу сейчас критикуют. Это нормальная ситуация, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков.