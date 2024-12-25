Жулин о «Спартаке»: «Не видел тренера хуже, чем Абаскаль. Харизма Станковича делает свое дело – команда показывает очень сильный футбол»
Александр Жулин оценил слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».
Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
«Хуже тренера, чем Гильермо Абаскаль, я не видел.
Поэтому я больше чем уверен, что харизма Станковича в основном сейчас делает свое дело в «Спартаке».
Во‑первых, он разобрался, с какими футболистами ему играть и не мечется с этим составом. Во‑вторых, тренер их зарядил своим огромным желанием побеждать. Достучался до игроков, которые в него поверили.
Поэтому «Спартак» сейчас показывает очень сильный футбол», – сказал тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака» Александр Жулин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем