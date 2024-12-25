Жулин о «Спартаке»: «Не видел тренера хуже, чем Абаскаль. Харизма Станковича делает свое дело – команда показывает очень сильный футбол»

Александр Жулин оценил слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича : «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами» .

«Хуже тренера, чем Гильермо Абаскаль , я не видел.

Поэтому я больше чем уверен, что харизма Станковича в основном сейчас делает свое дело в «Спартаке».

Во‑первых, он разобрался, с какими футболистами ему играть и не мечется с этим составом. Во‑вторых, тренер их зарядил своим огромным желанием побеждать. Достучался до игроков, которые в него поверили.

Поэтому «Спартак» сейчас показывает очень сильный футбол», – сказал тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака » Александр Жулин.