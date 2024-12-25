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  • Гатти о Пеле: «Все великие, когда их спрашивают, кто был лучшим, называют его. Он был другим, мог выбить из вас все дерьмо. Его до смерти избивали на поле, он был гением»
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Гатти о Пеле: «Все великие, когда их спрашивают, кто был лучшим, называют его. Он был другим, мог выбить из вас все дерьмо. Его до смерти избивали на поле, он был гением»

Уго Гатти не встречал второго такого игрока, как Пеле.

С кем бы вам хотелось сыграть?

– В одной команде? С Пеле. Против Пеле я играл четыре раза, и он всегда забивал мне. Мне бы хотелось иметь его в команде. Неповторимый.

А что делало Пеле таким особенным?

– Он был другим, уникальным. Просто красавчик. Мог выбить из вас все дерьмо. Но он не был просто бомбардиром, он был игроком, который умел забивать. Бил обеими ногами, был смелым. Его до смерти избивали на поле. Он был гением.

Сесар [Менотти], который действительно играл с ним, когда его спрашивали, кто был лучшим, говорил: «Подожди: исключаем Пеле, он был чем-то другим, а теперь поговорим». И это правда. Это правда. Все великие, кто играл с ним или против него, все говорят: «Пеле», – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Nacion
Уго Гатти
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