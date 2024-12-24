Уго Гатти: «Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер»

Бывший вратарь сборной Аргентины назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

«Для меня Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале чемпионата мира? Это был матч Мбаппе против Аргентины . Он просто супер. Он яркий, у него лицо Пеле .

Сейчас он не так хорош, но чего вы хотите? «Реал » – это самая большая испытательная площадка в мире», – сказал Уго Гатти .