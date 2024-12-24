Уго Гатти: «Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер»
Бывший вратарь сборной Аргентины назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.
«Для меня Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале чемпионата мира? Это был матч Мбаппе против Аргентины. Он просто супер. Он яркий, у него лицо Пеле.
Сейчас он не так хорош, но чего вы хотите? «Реал» – это самая большая испытательная площадка в мире», – сказал Уго Гатти.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Nacion
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