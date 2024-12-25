Гатти не верит в сборную Аргентины на ЧМ-2026: «Команда не выступит хорошо, думаю. Не будет фундаментальных игроков. В 2022-м повезло – было желание, чтобы Месси стал чемпионом»

Уго Гатти не верит в перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2026.

– Сборная выиграла все – и теперь проблемой будет сохранение мотивации.

– Хотел бы ошибиться, но думаю, что на ЧМ-2026 команда не выступит хорошо. У нее больше не будет фундаментальных игроков. Также у команды были сильные центральные защитники – Кути [Кристиан Ромеро ] и Отаменди . Кути сейчас часто травмируется, и это нужно учитывать.

Сборной Аргентины на ЧМ-2022 повезло. Если бы турнир проводился в Аргентине, она бы его не выиграла.

Она выиграла, потому что турнир был в нефутбольном месте, и было желание, чтобы Месси стал чемпионом мира. Чтобы можно было сказать, что он лучший в мире. Такова реальность, – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.

Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»

Уго Гатти: «Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер»