Гатти не верит в сборную Аргентины на ЧМ-2026: «Команда не выступит хорошо, думаю. Не будет фундаментальных игроков. В 2022-м повезло – было желание, чтобы Месси стал чемпионом»
– Сборная выиграла все – и теперь проблемой будет сохранение мотивации.
– Хотел бы ошибиться, но думаю, что на ЧМ-2026 команда не выступит хорошо. У нее больше не будет фундаментальных игроков. Также у команды были сильные центральные защитники – Кути [Кристиан Ромеро] и Отаменди. Кути сейчас часто травмируется, и это нужно учитывать.
Сборной Аргентины на ЧМ-2022 повезло. Если бы турнир проводился в Аргентине, она бы его не выиграла.
Она выиграла, потому что турнир был в нефутбольном месте, и было желание, чтобы Месси стал чемпионом мира. Чтобы можно было сказать, что он лучший в мире. Такова реальность, – сказал бывший вратарь сборной Аргентины.
Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»
Уго Гатти: «Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер»
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