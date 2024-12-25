Пономарев о словах Лама про ЧМ-2018: «Националист глубокий. Это происки, нападки на Россию. Закончим СВО – все повернутся к нам лицом, будут просить газ и нефть, санкции отменят»
Владимир Пономарев высказался о словах Филиппа Лама про ЧМ по футболу в России.
«Лам раскритиковал ЧМ в России? Это националист глубокий. Я был на Евро в Германии – ну так, средненько, ну и был в 2018 году у нас – все было идеально организовано.
В Германии были драки те же, у нас не было проблем, никто не жаловался никогда на питание, проживание.
Но это происки, нападки на Россию. Все это связано с СВО. Закончим это – все повернутся к нам лицом, будут просить газ и нефть, и санкции отменят», – сообщил ветеран ЦСКА.
Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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