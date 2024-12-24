«Немцы начали Вторую мировую войну, сейчас там живут дети военных того времени и ждут третью мировую. Эта Европа не любит Россию. А Лам – дурак!» Божович о словах про ЧМ-2018

Миодраг Божович упомянул Вторую мировую войну, комментируя слова Филиппа Лама.

«Меня не удивляют его высказывания… Дураков везде много. Почему вы удивляетесь этому? Футболисты не очень умные люди. А этот Лам – дурак! Он был большим футболистом, но сам по себе человек неумный. Кто он такой вообще?

Я не верю, что Германия за возвращение России на международную арену. Они начали Вторую мировую войну, и сейчас люди, которые там живут, – дети военных того времени. Немцы сейчас ждут начала третьей мировой войны. Запомните: эта Европа не любит Россию», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»