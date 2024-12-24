Колосков про Лама: «Почему я должен комментировать чушь от заштатного футболиста? Я почетный президент, у меня другие масштабы»
Вячеслав Колосков не захотел обсуждать слова Филиппа Лама о ЧМ-2018.
Бывший капитан сборной Германии ранее заявил, что Европа «немного пострадала» от проведения турниров в России и в Катаре.
«Почему я должен комментировать чушь от какого‑то заштатного футболиста?
Я почетный президент [РФС]. У меня другие масштабы», – сказал Колосков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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