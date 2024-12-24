Колосков про Лама: «Почему я должен комментировать чушь от заштатного футболиста? Я почетный президент, у меня другие масштабы»

Вячеслав Колосков не захотел обсуждать слова Филиппа Лама о ЧМ-2018.

Бывший капитан сборной Германии ранее заявил , что Европа «немного пострадала» от проведения турниров в России и в Катаре.

«Почему я должен комментировать чушь от какого‑то заштатного футболиста?

Я почетный президент [РФС ]. У меня другие масштабы», – сказал Колосков .