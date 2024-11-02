Генич о критике Карпина: «У нас плюрализм. В русском языке гораздо больше слов, чем в испанском – он богаче и сложнее. Оценочные суждения как раз в помощь»

Константин Генич оценил критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

«Конечно, не обсуждал с ним это. Потому что Валерий Георгиевич где? Он главный тренер сборной, главный тренер «Ростова».

Думаете, я взял телефон, позвонил и спросил его, зачем он так про нас говорит? Я могу так сделать, но не буду, потому что каждый вправе высказывать свою точку зрения.

И если Карпин смотрит футбол без звука, но вот там все-таки пробивается после кнопки мьют, как комментаторы оценочно рассуждают о том или ином эпизоде, то это его право, его мнение.

У нас плюрализм мнений. Поэтому я считаю, что комментаторы, особенно в России, да, там говорят, что у нас подгорело, что мы все сразу выбежали из клеток и начали себя оправдывать и обвинять Карпина в том, что он сказал неправду.

Разумеется, в русском языке гораздо больше слов, чем, например, в том же испанском – он богаче и сложнее, поэтому нам эмоционально достаточно тяжело комментировать.

Надо брать паузы, чтобы отвлекаться на какие-то моменты. И порой оценочные суждения – они как раз здесь комментатору в помощь.

Понятно, что углубляться совсем не надо. То, что делал Валерий Георгиевич в качестве нашего руководителя, это было блестяще», – сказал комментатор «Матч ТВ » Константин Генич .