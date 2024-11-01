Почему комментаторы «Матч ТВ» так всех волнуют?

Колонка Чернявского.

Самое скандальное событие прошлой недели – слова Валерия Карпина про комментаторов в подкасте Федора Смолова. Главный тренер сборной России прямо разжег конфликт.

«Я их не слышал не знаю сколько лет. Выключаю звук, не хочу заводиться. Меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. И я говорю: «Чего вы лезете оценивать? Вы не эксперты!»

В Испании просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда. Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит, а рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. А наши сами оценивают футболистов: «Как можно так пробить?»

У нас, слушая комментатора по телевизору и отвернувшись, ты не знаешь, что происходит на поле, у кого мяч. Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

Слова Карпина взволновали примерно всех. На Спортсе’’ у первой новости по теме – 210 комментариев, а у самого популярного комментария – 560 плюсов. Внушительно!

Дальше полетели реакции комментаторов – почти все собрали более сотни комментов.

Хедлайнером шоу стал Георгий Черданцев, который дал пламенное интервью Сергею Егорову и наговорил на несколько популярных новостей.

Причем интерес от одной новости к другой не падал. Кажется, Черданцев мог еще несколько дней отвечать Карпину и собирать кассу.

Топовые комментарии похожи: в основном люди поддерживают Карпина, а его оппонентам шлют проклятья, особенно достается Черданцеву, Геничу и Шнякину.

* * *

Очевидно, тема триггерит многих, комментаторы часто вызывают отрицательные эмоции. При этом ничего не меняется годами: футбол на «Матч ТВ», комментаторы – тоже на «Матч ТВ».

Отсюда и популярность слов Карпина: тебя кто-то из года в год обижает (в нашем случае – бесит во время трансляций), а ты не можешь ответить и терпишь. Вдруг появляется кто-то сильный и крепко навешивает твоему обидчику – и ты смакуешь момент.

Логично? Вроде бы да, но это только часть истории.

Ведь никакого полыхания бы не случилось, если бы комментаторы не были суперзвездами. Причина востребованности баттла с Карпиным – как раз в высокой медийности комментаторов, которые годами будоражат футбольных болельщиков.

Я прекрасно помню, как 33-летний Константин Генич давал интервью Спортсу’’ в 2011-м и какой огромный интерес по тем временам оно вызывало.

Если Вадим Кораблев завтра выпустит большое интервью с Геничем, оно обязательно станет самым обсуждаемым событием дня. Да-да, спустя 13 лет ничего не меняется.

Ютуб подтверждает: почти нет футбольных проектов, в которые не звали бы комментаторов «Матч ТВ». Думаете, они сами туда просятся? Нет, конечно, просто они дают яркие мнения, рассказывают классные истории и крайне интересны зрителям.

Генич, Шнякин, Нагучев, Стогниенко, Казанский, Нобель – по уровню интереса для аудитории они опережают очень многих футболистов и собирают десятки тысяч просмотров. Только императоры вроде Дзюбы, Карпина, Слуцкого, Аршавина и Акинфеева приносят гарантированно больше просмотров.

И не факт, что восходящая звезда российского футбола Алексей Батраков сейчас победит Генича в борьбе за внимание аудитории.

Откуда это иррациональное желание кликать на того, кого якобы сильно не любишь? Ведь если комментаторы так плохи или бесят, проще пройти мимо и лишний раз не портить себе настроение.

Но нет, люди активно поглощают контент с комментаторами и обсуждают его.

Как так сложилось?

1. Комментаторы – это проводники в игру и фактически наши дальние знакомые, в компании с которыми мы проводим немало часов. Они два раза в неделю смотрят футбол вместе с нами – из года в год сопровождают одно из важнейших наших увлечений, их голос мы слышали сотни раз в самых разных ситуациях, они стабильно попадают в кадр и запоминаются куда лучше, чем большинство футболистов.

2. Комментатор – такой же участник матча, что и игрок или тренер. Только на дистанции они свободнее, ярче и интереснее рассказывают об индустрии и себе. Некоторые комментируют десятилетиями и становятся прямо родными. Отсюда – желание узнать, что происходит с человеком, который постоянно смотрит вместе с тобой футбол. Тем более комментаторы повсюду: и в студиях, и в шоу, и в барах, и в рекламе, и даже в фифе.

3. Популярность комментаторов раскручена еще и персонально великим Василием Уткиным. Именно он придумал то, что так не нравится Карпину (быть живым, а не просто наррадором), и воспитал несколько десятков последователей. Каждый комментатор мечтал стать новым Уткиным, к сожалению, не стал, но при этом выработал свой стиль и добился узнаваемости. Плюс Вася годами щедро делился с ними славой и помогал прокачивать личные бренды.

4. Почти у каждого комментатора есть знаменитый хайлайт: Уткин нагенерировал тонны мемов, Гусев = сборная России и ее провалы, Черданцев ассоциируется с «пушкой страшной» и «четыре-четыре», Орлов – с ошибками в фамилиях и болением за «Зенит», Нагучев – с «Блястяще», Шнякин – с каламбурами, Журавель – с челленджем ЧМ-2022 и мнением, которое никого не интересует. Это только укрепляет бренд – когда рядом с фамилией медийного лица тут же всплывает четкая ассоциация.

5. В отличие от футболистов, комментаторы живут в одной галактике со зрителями. Я, например, в 15 лет в 2005-м спорил с Василием Уткиным в конференции о степени таланта Мохамеда Сиссоко из «Ливерпуля». Дальше каждый мог написать и Уткину, и любому другому комментатору в твиттер – и получить ответ (или посмеяться, если послали в жопу).

Комментаторы близки к народу: Дмитрий Шнякин стабильно приходит в комментарии и подробно отвечает на претензии, а Роман Нагучев на днях в моем телеграм-канале дискутировал с пользователем под ником «Колесо Сансары» и вежливо обращался к нему «Колесо».

До Аршавина и Акинфеева почти никогда не дотянуться. А комментатор прямо перед тобой (за исключением Черданцева, тот тоже в своей галактике) – пообщаться с ним может каждый.

При этом важно понимать, что пик популярности комментаторов пройден где-то в середине 2010-х. Новые комментаторы из 2020-х могут быть узнаваемы, появляться в кадре и ходить на шоу, но уже не в состоянии продавать себя так же эффективно, как предыдущее поколение. Контента и блогеров куча, обычный комментатор условной Серии А давно перестал быть носителем тайного знания и важного мнения. Для этого ему нужно имя, добытое когда-то.

Эти имена и есть в широком звездном пуле, который волновал, волнует и еще долго будет волновать публику.

Это важная часть нашего футбола. Без которой он невозможен.

Телеграм Чернявского, где можно пообщаться с комментаторами

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look Press