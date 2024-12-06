Константин Генич: «Карпин как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне – а ты кто? Дзюба может комментировать все – найдет замечания у переходящей через дорогу бабушки»

Константин Генич высказался о словах Валерия Карпина про комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Если серьезно рассуждать на эту тему: все, что сказал Карпин, для меня не новость. Потому что он был нашим начальником [на «Матч ТВ»].;

Я неоднократно с ним спорил. Неоднократно слышал его позицию. Мы как-то летели вместе четыре часа до Мадрида, когда комментировали вместе матч «Краснодара» и «Сельты», и часть этой совместной поездки он потратил на то, чтобы рассказать мне – а ты кто? «Ты комментатор или ты эксперт?» Я говорю: «А почему я не могу быть и комментатором, и экспертом?» – «Потому что это разные профессии».

Вот он в этом убежден – что есть эксперт, который должен разбирать игру, а есть наррадор, который должен комментировать игру. Так сложилось в Испании, где он слышал и слушал футбол, и сам работал на телевидении, комментируя или включаясь в репортаж из дома.

Он привык к такой модели. У нас же она выстроена иначе. Поэтому, когда защитник Дмитрий Тихий рассказывает, как надо игру комментировать… Ну, для меня это смешно.

А когда Артем Дзюба говорит: «Не видел интервью Карпина, на с ним согласен»… Ну, Дзюба может прокомментировать все. Вон – как бабушка через дорогу переходит – и тоже найдет замечания. Не правильный шаг у нее, например», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.