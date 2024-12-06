Генич о его словах на Спортсе’‘: «Самое смешное – читать комментарии. Там подгорает 🔥🫶»

Константин Генич отреагировал на комментарии на Спортсе’‘.

Ранее Генич высказался о словах Валерия Карпина про комментаторов: «Он как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне – а ты кто? Дзюба может комментировать все – найдет замечания у переходящей через дорогу бабушки».

«Самое смешное – читать комментарии. Там 🔥. Подгорает🫶» – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на свою цитату на Спортсе ’‘.

Генич об отношениях с Дзюбой: «Максимальный игнор. Он – за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо»