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Генич о его словах на Спортсе’‘: «Самое смешное – читать комментарии. Там подгорает 🔥🫶»

Константин Генич отреагировал на комментарии на Спортсе’‘.

Ранее Генич высказался о словах Валерия Карпина про комментаторов: «Он как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне – а ты кто? Дзюба может комментировать все – найдет замечания у переходящей через дорогу бабушки».

«Самое смешное – читать комментарии. Там 🔥. Подгорает🫶» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на свою цитату на Спортсе’‘.

Генич об отношениях с Дзюбой: «Максимальный игнор. Он – за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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