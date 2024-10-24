«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Они отвечают.

Битва в медиа: Валерий Карпин в разговоре с Федором Смоловым раскритиковал российских комментаторов, а те массово отвечают.

Например, в среду Константин Генич на матче «Краснодара» и «Пари НН» выдал вот такой монолог: «Ничего плохого комментатор об ударе Федора Смолова не скажет. Кто из нас, комментаторов, оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Единицы, не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше – и выше. Так бывает».

Что ж там случилось?

С чего все началось?

Валерий критично высказался в интервью с Федором Смоловым. Уже вышел полный разговор, здесь именно часть про российский комментарий:

– Есть среди нынешних комментаторов те, кто достойно комментируют и нравятся вам?

– Честно, не могу сказать, абсолютно. Не слышал комментаторов не знаю сколько лет. Выключаю звук, когда смотрю футбол. Не хочу заводиться.

– Это связано с тем, что уровень комментирования очень невысокий?

– Не знаю, не могу оценивать. Низкий или высокий. Есть моменты, когда что-то слышу, комментатор начинает что-то говорить. Меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. И я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы же не эксперты!»

– Они считают, что разбираются.

– Вот в этом и проблема. Ты был в Испании. Ты слышал. Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда. Это комментатор.

По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит, а рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас они оценивают футболистов: «Как можно так пробить?»

– А потом обижаются, что к ним так относятся. Футболисты же смотрят.

– Они мне говорят: «Мы же разбираемся!» Говорю: «А кто тебе сказал, что разбираешься?» Отвечают: «Я же столько лет смотрю футбол!» Я говорю: «Я вот мультфильмы смотрел и до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы.

И я их тоже сейчас смотрю с детьми. Но не знаю, как они снимаются. Не смогу оценить. Тогда почему вы оцениваете?» Они говорят: «Это интересно зрителю». Я говорю: «Кто вам сказал? Конкретно ваши оценки, возможно, неинтересны».

– Интересны только им самим на самом деле.

– Да. Какого-то эксперта, возможно, интересны. Хороший комментатор – тот, который комментирует матч так, что человек, который не смотрит на экран, знает все, что происходит на поле. Кто атакует, в какие ворота. Понимаешь, что происходит на поле.

У нас же, слушая комментатора по телевизору и отвернувшись, ты не знаешь, что происходит на поле, у кого мяч. Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле. Это мое видение, мое понимание».

«Уткин бы убрал Невилла из эфира». Ответ Черданцева

Одним из первых Карпину в телеграм-канале ответил Георгий Черданцев:

«Парного комментария с экспертом нет по целому ряду причин. Одна из них – финансовая. Когда мы как комментаторы росли в конце 90-х на «НТВ-Плюс», у канала просто не было возможностей платить закончившим футболистам хотя бы приблизительно так, чтобы это было не в 10 раз меньше, чем он зарабатывал на поле. То же самое касается тренеров.

Экспертами к нам в программы на «Плюс» приходили из любви к искусству, деньги никогда никому не платили. Одно дело прийти экспертом бесплатно в гости на передачу, а другое – комментировать, это все-таки работа. Примерно такая же картина была на «России-2». Комментировал Георгий Ярцев и комментировал здорово. Андрей Талалаев отработал и на Лиге чемпионов, и на больших турнирах сборных.

Но тренер-комментатор – это временщик. Это понятно всем. Как он получит предложение вернуться к тренерству, вернется. Не только потому, что это его призвание, а потому, что семью нужно содержать.

Потом появится «Матч». Канал может платить экспертам, но это далеко не такие гонорары, как в той же Европе. Миллион с лишним долларов, как у Гари Линекера, или хотя бы половина, может бывшему футболисту только присниться. Помню, к нам пришел один известный закончивший футболист. Узнал финансовые условия. Сказал – не может быть. Он думал, что раз в пять больше хотя бы.

Другой очень известный в прошлом футболист. Я говорю – иди комментировать, у тебя получится. Он говорит – спасибо, не надо. Я лучше за те же деньги у тебя в эфире посижу и пару раз рот открою, чем комментировать. Говорит: «Зачем мне это надо?»

Теперь что касается оценочных суждений. Конечно, комментатор не только имеет на них право, но и обязан это высказывать. Это часть профессии. На европейском или американском ТВ высказывает эксперт-комментатор. В нашей традиции – комментатор, который в одном лице и швец, и жнец, и на дуде игрец. Это не лучший вариант, но так сложилось.

Может ли тот же Денис Казанский давать оценочные суждения? Конечно, может. В профессии 20 лет и отработал десятки матчей самого высокого уровня. Статус позволяет, но другое дело – оценочные суждения из уст молодого человека. Это, конечно, нелепо. Такое тоже бывает и, конечно, раздражает не только Валерия Карпина.

В моих программах за много лет кто только не бывал экспертом. Кто бы это ни был – после сложных матчей всегда одно и то же. Звонок руководителя некоего клуба: «Вот у тебя вчера сидел такой-то, что он выиграл? Чего он там рассуждает?» И так каждый раз. Именно так и будет всегда. Именно поэтому профессиональный комментатор в данном случае компромиссная фигура.

В обстоятельствах, что мы начинали работать, сложился особый российский стиль комментирования, одна из особенностей которого в том, что комментатор одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти».

Дальше Георгий привел в пример Sky Sports с Гари Невиллом. По его мнению, все плохо: «Я много смотрю и слушаю, как работают коллеги. То, к чему апеллирует Валерий Карпин, – «narrador» на испанском ТВ, как и на тех же итальянских каналах, – это просто очень скучно. Не интересно. И зачем такой комментарий? Его же можно заменить искусственным интеллектом. Скоро заменят по примеру озвучки игры FIFA.

Эталон классического комментария – Англия. Я смотрю минимум один матч тура АПЛ через интернет на английском Sky, с Гари Невиллом в качестве эксперта. Извините, но это просто невозможно: набор штампов, за которые Вася Уткин бы убрал Невилла из эфира. Это не интересно. И это не может быть примером для подражания.

Плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонны впадать российские комментаторы и я в том числе. Устраивать в парном комментарии диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над решением ведется работа. Валерий Георгиевич, включайте погромче!»

«Раздавал. Раздаю. Буду раздавать». Еще реакции

Остальные комментаторы тоже высказались.

● Денис Казанский : «Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно. Оно не расстраивает ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно поспорить? А вот как – нет универсального ответа. Профессия творческая».

● Дмитрий Губерниев : «Валерий Георгиевич из тех, кто на футболе звук выключает. Зато на биатлоне делает погромче! Это мы все знаем. Тем не менее хочу поддержать комментаторов футбольных. Они есть и замечательные, как и в любой профессии. Но к нам ко всем критика отчасти справедлива. Мы должны становиться лучше».

● Тимур Журавель : «Не узнали ничего нового. Валерий Георгич именно такому подходу и пытался нас научить – гоняй мяч. Не высказывай оценок. Но не научил. Это противоречит природе работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится взглядом на игру.

Комментатор – это собеседник во время матча. Заочный спор с ним – часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками, как футболисты финтами. Это в нашей традиции. Репортаж – не аналитическая записка в школу тренеров».

● Константин Генич : «Раздавал. Раздаю. Буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду и любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, Так было. И так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану».

Мимо темы не прошел даже Александр Мостовой : «Уже много раз говорил это. Смешно смотреть, как комментаторы переобуваются. Просто ужас. Смешно».

Карпин у Смолова: с Глушенковым не ругался, пиво можно, смотрит футбол без звука (комментаторы бесят)

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; instagram.com/genichkonstantin ; Maksim Konstantinov/Global Look Press