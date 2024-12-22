Каррагер о Салахе: «Феномен. Он, вероятно, входит в пятерку лучших в истории «Ливерпуля» – самой успешной команды Англии, где были легенды»
Джейми Каррагер выразил восхищение игрой Мохамеда Салаха.
Вингер «Ливерпуля» сделал дубль и отдал два ассиста в матче против «Тоттенхэма» (3:6) в 17-м туре АПЛ. Салах стал четвертым в списке лучших бомбардиров клуба, забив за мерсисайдцев 229 голов.
«Невероятно. Он просто феномен. Он, вероятно, входит в пятерку лучших игроков, когда-либо игравших за «Ливерпуль».
Не будем забывать, что это самая успешная команда в этой стране, и в ее составе были легендарные игроки», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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