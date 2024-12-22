Салах после 2+2 в матче с «Тоттенхэмом»: «Продолжу усердно работать. Где бы я ни завершил карьеру, я буду счастлив»

Мохамед Салах высказался о победе над «Тоттенхэмом» (6:3).

«Мы довольно хорошо сыграли в атаке, но в защите нам есть над чем работать. Пропускать три гола – неправильно. Результат хороший, надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Мы ожидали такой [хаотичной] игры. Они играют открыто, наслаждаются футболом, это физически тяжелый матч, и ментально мы всегда должны оставаться в игре. Они особо не меняют стиль, играют интенсивно. «Сити» приезжал сюда и испытывал трудности, другие команды тоже. Я рад, что мы выиграли, потому что они играют в интенсивный футбол».

О том, что стал первым игроком, забившим 10 голов и отдавшим 10 голевых передач в Премьер-лиге до Рождества

«Я не думал об этом до игры, но рад, что смог этого достичь. Это то, чем я горжусь, и я продолжу усердно работать».

О том, что стал четвертым бомбардиром в истории «Ливерпуля»

«Приятно достичь этого в таком большом клубе, но самое главное, что мы выиграли матч. Где бы я ни завершил свою карьеру, я буду счастлив».

О том, есть ли новости относительно его будущего

«Нет», – сказал нападающий «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.