Слот о 6:3: «Тотальное доминирование. «Ливерпуль» мог забить больше. Нельзя реализовывать каждый момент, хотя «Тоттенхэму» это удалось»

Арне Слот остался доволен игрой «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом».

В 17-м туре АПЛ мерсисайдцы одержали победу со счетом 6:3. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая «Челси» на 4 очка при матче в запасе.

«Очень хороший матч – возможно, наша лучшая игра на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с «Манчестер Юнайтед ». Тотальное доминирование. Тогда мы тоже были хороши на выезде.

Я считаю, что сегодня мы могли забить больше. Невозможно реализовывать каждый момент, хотя, думаю, «Тоттенхэму » это удавалось!

Мо [Салах] и Лучо [Диас ] забили по два гола и выделились, но нельзя не отдать должное Доминику [Собослаи]. Он был важной частью нашего плана на игру и действительно хорошо его реализовал.

[Лидерство перед Рождеством] кое-что значит для меня. Но играть каждые три-четыре дня непросто. Я не ожидал, что «Челси » сегодня потеряет очки. Такое может случиться в любом матче. Именно это делает эту лигу такой особенной», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

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