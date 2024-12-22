Слот о 6:3: «Тотальное доминирование. «Ливерпуль» мог забить больше. Нельзя реализовывать каждый момент, хотя «Тоттенхэму» это удалось»
В 17-м туре АПЛ мерсисайдцы одержали победу со счетом 6:3. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая «Челси» на 4 очка при матче в запасе.
«Очень хороший матч – возможно, наша лучшая игра на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с «Манчестер Юнайтед». Тотальное доминирование. Тогда мы тоже были хороши на выезде.
Я считаю, что сегодня мы могли забить больше. Невозможно реализовывать каждый момент, хотя, думаю, «Тоттенхэму» это удавалось!
Мо [Салах] и Лучо [Диас] забили по два гола и выделились, но нельзя не отдать должное Доминику [Собослаи]. Он был важной частью нашего плана на игру и действительно хорошо его реализовал.
[Лидерство перед Рождеством] кое-что значит для меня. Но играть каждые три-четыре дня непросто. Я не ожидал, что «Челси» сегодня потеряет очки. Такое может случиться в любом матче. Именно это делает эту лигу такой особенной», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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