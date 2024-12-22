Постекоглу о 3:6: «Ливерпуль» был слишком хорош, «Тоттенхэму» не хватало энергии. Мы потеряли вратаря и трех защитников – любой команде было бы тяжело»

Эндж Постекоглу объяснил поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля».

В 17-м туре АПЛ «Тоттенхэм» уступил со счетом 3:6.

– Безусловно, болезненный матч для нас. Надо отдать должное «Ливерпулю», они были слишком хороши. Сейчас они в отличной форме и чувствуют себя уверенно. Для нас это был слишком сложный матч, и казалось, что нам не хватало энергии, и это вполне объяснимо.

– Кроме травм, есть ли другие причины проблем в обороне?

– Я просто перестану отвечать на такие вопросы. Если люди не замечают очевидного, я не стану на это указывать. Да, мы пропускаем, думайте что хотите.

Если вы не хотите принимать во внимание тот факт, что нам не хватает вратаря, двух центральных защитников и левого защитника, и это не соответствует тому, что мы делаем... То я не знаю, что еще сказать. Думаю, каждый делает свои выводы. Люди оценивают мою работу либо хорошо, либо плохо, и это нормально.

Это довольно важно – если убрать вратаря, двух центральных защитников и левого защитника «Ливерпуля » – или любую другую команды, – им бы тоже пришлось нелегко», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».