3,6 гола забивается в матчах «Тоттенхэма» в АПЛ при Постекоглу. Это самый высокий показатель в истории среди тренеров, проведших 50+ матчей
Матчи «Тоттенхэма» при Эндже Постекоглу – самые результативные в АПЛ.
В 17-м туре «шпоры» на своем поле проиграли «Ливерпулю» со счетом 3:6.
Согласно подсчетам Opta, в матчах «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге под руководством Энджа Постекоглу в среднем забивается 3,6 гола.
Среди тренеров, проведших 50+ матчей в этом турнире, это самый высокий показатель голов за игру.
Австралиец возглавил лондонский клуб в 2023 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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