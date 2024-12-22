3,6 гола забивается в матчах «Тоттенхэма» в АПЛ при Постекоглу. Это самый высокий показатель в истории среди тренеров, проведших 50+ матчей

Матчи «Тоттенхэма» при Эндже Постекоглу – самые результативные в АПЛ.

В 17-м туре «шпоры» на своем поле проиграли «Ливерпулю» со счетом 3:6.

Согласно подсчетам Opta, в матчах «Тоттенхэма » в английской Премьер-лиге под руководством Энджа Постекоглу в среднем забивается 3,6 гола.

Среди тренеров, проведших 50+ матчей в этом турнире, это самый высокий показатель голов за игру.

Австралиец возглавил лондонский клуб в 2023 году.