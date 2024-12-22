Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»

Дмитрий Свищев высказался на тему «Крыльев Советов» и заявлений губернатора.

Депутат Госдумы заявил , что ждет результатов проверки правоохранительными органами заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева .

– Мне самому хотелось бы понять, что происходит, где результаты-то? Что, все, проверка прошла или что? Мы слышали, что губернатор подал заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться, слышали, как РФС заявил, что будут четко проведены все необходимые расследования и проверки.

Либо они еще не закончились, либо потихонечку забываются. Миллионы людей в нашей стране, которым небезразличен футбол и спорт, ждут разрешения этой ситуации. Мне кажется, надо подождать какое-то время и понять, где же же правда-то на самом деле.

– В Италии и Турции в подобных скандалах телефоны руководителей клубов и судейского корпуса ставили на прослушку, из чего уже собирали дела. Верите, что эта история может вылиться в прослушку телефонов руководителей российских клубов и судейского корпуса?

– Я не знаю, как у них там в Италии. У нас если правоохранительные органы посчитают, что необходимо провести специальные меры проверки, то они это умеют делать. Учить их точно не нужно. Разберутся. Если проверка докажет, что действительно были такие факты, тогда все будем ждать продолжения. А если нет, тогда мы все хотим понять, кто же ввел губернатора в заблуждение, – сказал Свищев .

Глава судейского комитета о встрече с самарским губернатором: «Проверка по матчам «Крыльев» завершена, предоставим данные органам. У Федорищева были основания поднять вопросы»