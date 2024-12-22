  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»
33

Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»

Дмитрий Свищев высказался на тему «Крыльев Советов» и заявлений губернатора.

Депутат Госдумы заявил , что ждет результатов проверки правоохранительными органами заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

– Мне самому хотелось бы понять, что происходит, где результаты-то? Что, все, проверка прошла или что? Мы слышали, что губернатор подал заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться, слышали, как РФС заявил, что будут четко проведены все необходимые расследования и проверки.

Либо они еще не закончились, либо потихонечку забываются. Миллионы людей в нашей стране, которым небезразличен футбол и спорт, ждут разрешения этой ситуации. Мне кажется, надо подождать какое-то время и понять, где же же правда-то на самом деле.

– В Италии и Турции в подобных скандалах телефоны руководителей клубов и судейского корпуса ставили на прослушку, из чего уже собирали дела. Верите, что эта история может вылиться в прослушку телефонов руководителей российских клубов и судейского корпуса?

– Я не знаю, как у них там в Италии. У нас если правоохранительные органы посчитают, что необходимо провести специальные меры проверки, то они это умеют делать. Учить их точно не нужно. Разберутся. Если проверка докажет, что действительно были такие факты, тогда все будем ждать продолжения. А если нет, тогда мы все хотим понять, кто же ввел губернатора в заблуждение, – сказал Свищев.

Глава судейского комитета о встрече с самарским губернатором: «Проверка по матчам «Крыльев» завершена, предоставим данные органам. У Федорищева были основания поднять вопросы»

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Свищев
logoРФС
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Государственная дума
logoВячеслав Федорищев
logoсудьи
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Свищев о словах генсека РФС, что некоторые страны не против возвращения России: «Говорят в лицо одно, клянутся в любви, а делают наоборот. Россия стала самодостаточной, РПЛ интересная»
9вчера, 12:58
Депутат Свищев: «Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены. Пусть живет скромнее. В Москве помидоры дешевле, чем в магазинах, где он покупает»
12018 декабря, 12:36
Депутат Свищев: «Успешные выступления наших пловцов очень важны в начале переговорного процесса с МОК»
217 декабря, 13:17
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Реала» устроили для Наваса коридор почета перед матчем на «Бернабеу». Защитник «Севильи» проводит последний матч в карьере
39 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 0:3 – Семеньо довел до разгрома! Онлайн-трансляция
12225 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Севилью», «Валенсия» – «Алавес», «Вильярреал» в гостях у «Леганеса»
17231 минуту назадLive
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
46 минут назадСпецпроект
Мерфи о «Сити»: «Пеп согласился бы на 4-е место сейчас. Уникальная ситуация для величайшего тренера поколения – он не спрыгнет с лодки, пока не разберется с этим, думаю»
849 минут назад
Нигматуллин о «Вероне»: «Пережил депрессию – в декабре был лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней команде с непонятным тренером. В Италии агентские истории, войны – попал под раздачу»
10сегодня, 14:22
Генсек РФС о возвращении пива на стадионы: «Следующий комитет, от которого требуется положительное заключение, – по экономике. Дальше вопрос могут включить в план Госдумы»
9сегодня, 14:20
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Борнмут», «Челси» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
904сегодня, 14:00Live
«Краснодар» предложил 6+1,5 млн долларов за 28-летнего хавбека Кристальдо. «Гремио» отказал после переговоров (RTI Esporte)
22сегодня, 13:18
Аморим об отсутствии Рэшфорда: «Мое решение. Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум»
24сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о бане России: «Конфликты идут по всему миру, отстранили только нас. Почему так? Тяжело пробить эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран»
5 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина разгромил «Юнион Сен-Жан», «Марсель» забил 4 гола «Сент-Этьену», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом»
85 минут назад
«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
6 минут назад
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Салах и Сон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
67 минут назад
«Реал» – «Севилья». 2:0 – Мбаппе и Вальверде забили. Онлайн-трансляция
6310 минут назадLive
Митрофанов о матче сборной России с Медиалигой: «Вероятность – меньше 10%. Если национальная команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»
13 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ разгромил «Фейеноорд» – 3:0
618 минут назад
«Максименко и Агкацев могли бы заиграть в Серии А. Назвал бы еще Лантратова, однако этот сезон для него не очень складывается». Нигматуллин о российских голкиперах
427 минут назад
«МЮ» пропустил 17 голов со стандартов в АПЛ в 2024-м – антирекорд клуба в лиге за календарный год
332 минуты назад
Лаутаро считает, что Индзаги недооценивают: «Иногда он мыслит как футболист, очень хорошо нас понимает. С ним я вышел на другой уровень»
135 минут назад
Рекомендуем