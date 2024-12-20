Глава судейского комитета о встрече с самарским губернатором: «Проверка по матчам «Крыльев» завершена, предоставим данные органам. У Федорищева были основания поднять вопросы»

Глава судейского комитета РФС прокомментировал диалог с самарским губернатором.

«Не буду пересказывать встречу, которая была у меня с Федорищевым. Когда процесс будет завершен, мы узнаем всю истину. Разговор строился вокруг того, есть ли у РФС подозрения в чистоте каких-то матчей.

Вы знаете, что за время нашей работы часть судей и инспекторов заканчивали свои карьеры из-за этических вопросов. Даже если нет доказательств преступлений, могут быть факты, которые позволяют говорить об утрате доверия к некоторым судьям, делают их дальнейшую работу невозможной.

Мы настроены на установление истины. Если говорить о цитате канала Baza, то я не обсуждал с Федорищевым практику взяток в российском футболе.

Проверка по матчам «Крыльев » завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были.

Преждевременно говорить, приведет ли это к каким-то процессуальным мерам. Та информация, которая была у губернатора, и те источники, которые ему ее сказали, – весомые основания для того, чтобы разобраться в ситуации», – заявил Павел Каманцев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко